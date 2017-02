Nessa loja da BIC é assim – os produtos sao pagos com criatividade

Para comemorar os 60 anos da caneta BIC M10, a BIC abriu uma loja pop-up diferente na cidade belga de Antuérpia. Ela é apresentada como a única loja do mundo em que você compra o quiser usando dinheiro que você mesmo cria. Cédulas em branco eram disponibilizadas aos clientes, que entao desenhavam o motivo que quisessem no papel e assim usavam sua criatividade como moeda. :-) Assista ao vídeo e veja como foi. Saiu no Brand Flakes for Breakfast.

