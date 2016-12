Nesse comercial de Natal, idoso toma atitude drástica para reunir sua família

“Quem disse que os alemaes sao frios e têm coraçao de pedra?”, pergunta o L’Adige divulgando o comercial de Natal da Edeka, rede de supermercados da Alemanha. No filme, um velhinho solitário toma uma atitude drástica para reunir a família no fim de ano. Já que todos os filhos sempre arrumam uma desculpa para nao ir visitá-lo, ele faz com que recebam a notícia de seu falecimento. Quando chegam à casa do pai para o suposto funeral, a surpresa – ele está vivo e diz que essa foi a única forma de ter todos ali com ele. Uma liçao de moral com gosto amargo. A criaçao é da Jung von Matt. Aliás, esse parece ser mesmo o Natal dos velhinhos solitários – você deve estar lembrado que tanto o comercial da John Lewis quanto o da Loteria da Espanha apelam para esse tema.

