Net e Claro cortam hoje o sinal de Record, SBT e RedeTV! na Grande Sao Paulo

A Net e a Claro estao anunciando, desde ontem, que irao cortar os sinais de Record, SBT e Rede TV! a partir da meia-noite desta 4ª feira, dia 29 de março, em toda a Grande Sao Paulo. As operadoras sao responsáveis por mais da metade dos assinantes de TV paga do Brasil. Sky e Vivo também devem seguir a medida, que vai afetar metade dos domicílios da regiao metropolitana. O corte vai acontecer porque os sinais analógicos serao desligados nessa regiao, e as 3 redes – que juntas formam a Simba – querem cobrar pela distribuiçao de seus sinais digitais. As operadoras, por sua vez, se recusam a pagar por conteúdo que é distribuído gratuitamente por sinal aberto. Segundo o Notícias da TV, ao cortarem os sinais das emissoras, as operadoras ficarao sujeitas a processo administrativo na Anatel, já que sao obrigadas a anunciar a saída de canais de suas grades com 30 dias de antecedência. “A agência deve abrir os processos mesmo diante de uma situaçao inédita: os assinantes, em tese, nao pagam pelas emissoras abertas e foram elas que notificaram as operadoras a tirarem seus sinais do ar”, diz Daniel Castro. As operadoras também ficarao sujeitas a açoes dos assinantes no Procon – de acordo com o órgao, os assinantes poderao romper contrato sem multa ou exigir reduçao no valor da assinatura. Leia na íntegra aqui.

