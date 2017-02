Netflix adquire novo projeto de Scorsese, estrelando Robert De Niro e Al Pacino

Um dos projetos mais aguardados do cinema nos últimos anos é ‘The Irishman‘, de Martin Scorsese. O filme será a 1ª vez em que o famoso cineasta americano trabalhará com Al Pacino, marcará o reencontro do diretor com seu “muso”, Robert De Niro, e ainda terá o retorno de Joe Pesci às telas após quase 10 anos. Por isso, a notícia de que a Netflix adquiriu o projeto cai como uma bomba. Segundo a revista The Hollywood Reporter, o filme pertence ao gênero de gângster (obviamente :-P) e foi anunciado pela 1ª vez em 2008, tendo sido adquirido originalmente pelos estúdios Paramount. O longa mais recente de Scorsese, ‘Silence‘, saiu pela Paramount, mas teve bilheterias decepcionantes. Ainda nao há informaçoes sobre como a Netflix pretende distribuir o filme, mas é possível que ele seja exibido em alguns cinemas e festivais antes de estrear na plataforma online, como já aconteceu com alguns projetos da marca.

