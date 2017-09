Netflix adverte bar nao-oficial de ‘Stranger Things’, ameaça com o Demogorgon

A Netflix sabe ser criativa até na hora de intimar quem infringe suas marcas registradas. Aos proprietários de um bar temático – mas nao-oficial – de ‘Stranger Things’, localizado na cidade de Chicago, nos EUA, o serviço de streaming enviou a seguinte carta:

Danny e Doug. Meu walkie talkie está estragado, entao precisei escrever essa nota. Ouvi dizer que vocês lançaram um bar pop-up de ‘Stranger Things’ na Logan Square. Olha, nao quero que vocês pensem que eu sou um estraga prazer, e eu adoro o fato de vocês gostarem tanto da série. (Esperem só para ver a 2ª temporada!) Mas a nao ser que eu esteja vivendo no Mundo Invertido, acho que nao fizemos um acordo para esse pop-up. Vocês obviamente sao do tipo criativo, entao tenho certeza que apreciam que é importante para a gente poder opinar na forma como nossos fãs encontram os mundos que criamos. Nao vamos dar uma de Dr. Brenner com vocês, mas pedimos que, por favor, (1) nao estendam o pop-up além das 6 semanas que terminam em setembro, e (2) entrem em contato conosco pedindo permissao se planejam fazer algo assim de novo. Me avisem assim que possível que vocês concordam com essas solicitaçoes. Amamos nossos fãs mais que tudo, mas vocês devem saber que o Demogorgon nem sempre é tao compreensivo. Entao por favor nao nos façam ligar para sua mãe.”