Netflix agora tem sua própria fonte, e por causa dela pode economizar milhoes

A Netflix agora tem uma fonte para chamar de sua – a Netflix Sans, clean, funcional e sutilmente inspirada no logo da marca. E, além de tudo, econômica. O designer Noah Nathan, um dos responsáveis pela criaçao, explica que “com a natureza global do negócio da Netflix, o licenciamento de fontes pode sair bem caro. O desenvolvimento dessa fonte nao só criou um elemento próprio e único para a estética da marca (tirando a Netflix da Gotham, amplamente usada na indústria do entretenimento), como também economiza à empresa milhoes de dólares por ano, já que os criadores estao passando a utilizar o licenciamento baseado em impressoes para suas fontes em muitos espaços publicitários digitais.” A propósito do design, repare que a parte de cima do ‘t’ minúsculo é levemente curvada – uma referência à curva cinemascópica do logo da Netflix, que, por sua vez, foi inspirado no logo da CinemaScope, marca de lentes anamórficas usadas nas décadas de 1950 e 1960 para gravar filmes em formato widescreen. Leia mais no AdFreak.

publicidade publicidade