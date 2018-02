Netflix anuncia ‘Altered Carbon’ com manequim na parada de ônibus – arrepiante

Se vc é usuário da Netflix, já deve ter visto a imagem de divulgaçao de ‘Altered Carbon’, nova série da plataforma (acima). Para divulgar a novidade em West Hollywood, na Califórnia, a empresa replicou essa imagem em uma parada de ônibus – com um manequim que parece estar respirando de verdade, dentro de um saco plástico. A Fox News foi até o local entrevistar as pessoas sobre o anúncio – algumas gostaram, aplaudiram a criatividade, mas outras acharam a peça um tanto quanto assustadora. Segundo sinopse da Netflix, ‘Altered Carbon’ conta a história de um homem que, depois de 250 anos no gelo, “retorna em um novo corpo com uma missao – solucionar um complexo mistério e conquistar sua liberdade”. Via Laughing Squid.

