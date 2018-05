Netflix anuncia sua 1ª animaçao original brasileira – Super Drags

A Netflix anunciou hoje sua 1ª animaçao original brasileira, Super Drags – que já é Trending Topic no Twitter. Com estreia prevista para o 2º semestre de 2018, a série de 5 episódios criada por Anderson Mahanski, Fernando Mendonça e Paulo Lescaut é produzida pela Combo Estúdio. A série conta a história de 3 jovens que, durante o dia, trabalham numa loja de departamento, e de noite, liberam suas divas internas e se transformam nas Super Drags, prontas para salvar o mundo da maldade e da caretice. “Quando Nostradamus disse que o mundo seria salvo por super heroínas drag queens, ninguém acreditou, só a gente. E trabalhar com animaçao no Brasil é muito difícil. Foram quase 3 anos nos alimentando de macarrao instantâneo e esperança. Graças à Netflix podemos levar a animaçao brasileira e principalmente a representatividade LGBTQ para os 190 países que têm acesso ao serviço. E também já podemos almoçar em um restaurante a quilo. E sonhar com um mundo onde os gays podem arrebentar os bandidos, e nao o contrário. Obrigado, Netflix, por nos fazer acreditar. Aguardamos a próxima temporada para um restaurante à la carte“, diz Marcelo Pereira, produtor executivo de Super Drags.

publicidade publicidade