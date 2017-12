Netflix demite executivo q fez pouco caso de acusaçoes de abuso sexual contra ator

A Netflix confirma que demitiu Andy Yeatman, diretor global de conteúdo infantil. A demissao vem depois do desligamento do ator Danny Masterson, da série ‘The Ranch’, acusado de estupro por pelo menos 4 mulheres. Masterson foi demitido no dia 05 deste mês. Já Yeatman perdeu o cargo porque disse para uma mulher que a Netflix leva acusaçoes de violência sexual a sério, mas “nós nao acreditamos nelas”. A mulher em questao entao revelou que era uma das vítimas de Masterson e disse ainda – “Espero que ninguém jamais diga isso para a sua filha”. Quando ela insistiu que as acusaçoes eram verdadeiras, Yeatman apenas disse – “Veremos”. Um porta-voz da plataforma de streaming confirmou ao Hollywood Reporter que, desde o dia 11 de dezembro, “o Sr. Yeatman nao está mais empregado na Netflix”. Em comunicado, a empresa disse que “os comentários do Sr. Yeatman foram descuidados, desinformados e nao representam a visao da companhia”. Com Gizmodo.

