Netflix divulga pôster e data de estreia de ‘Stranger Things 2’

A Netflix finalmente divulgou a data oficial de lançamento da 2ª temporada de seu hit ‘Stranger Things‘. A série estará de volta no dia 27 de outubro. Sobre a nova temporada, o serviço divulga – “É o ano de 1984 e os cidadaos de Hawkins, Indiana, ainda estao se recuperando dos horrores do Demogorgon e dos segredos do Laboratório de Hawkins. Will Byers foi resgatado do Mundo Invertido, mas uma entidade maior e mais sinistra ainda ameaça os que sobreviveram.”

publicidade publicidade