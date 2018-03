Netflix divulga trailer de ‘La Casa de Papel – Parte 2’ – assista aqui

‘La Casa de Papel – Parte 2’ chega à Netflix em 06 de abril. Confira acima o trailer que mostra que o tempo está se esgotando na Casa da Moeda da Espanha, em Madri, enquanto o “Plano Chernobyl” está prestes a ser colocado em prática. Os 8 especialistas do crime ainda pretendem sair ilesos com 2,4 bilhoes de euros nos bolsos, enquanto O Professor continua a fazer um jogo psicológico com a Detetive Raquel Murillo.

