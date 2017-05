Netflix divulga trailer de ‘Laerte-se’, documentário sobre Laerte Coutinho

A Netflix lançou hoje o trailer oficial de ‘Laerte-se‘, que estreará globalmente na plataforma no dia 19 de maio. A proposta do documentário, anunciado aqui no Blue Bus já no mês passado, é acompanhar a investigaçao de Laerte sobre o mundo feminino através de momentos íntimos do seu cotidiano. Reconhecido como um dos cartunistas mais geniais do Brasil, Laerte Coutinho apresentou-se como mulher depois de quase 60 anos como homem, 3 filhos e 3 casamentos.

