Netflix é criticada por usar Photoshop em pôster da série ‘Anne of Green Gables’

Anne Shirley é a heroína do clássico infantil ‘Anne of Green Gables’, história que ganhou uma nova versao para a TV canadense através da CBC. Quem está levando a série para a audiência norte-americana é a Netflix, mas nao sem antes fazer algumas alteraçoes importantes na imagem de Anne no pôster da atraçao. Anne, que é reconhecida justamente por características como a pele clara em contraste com o cabelo ruivo, as sardas e o comportamento destemido, que combina com uma aparência menos ‘certinha’, teve suas “imperfeiçoes” suavizadas no pôster da Netflix. Repare como as olheiras sumiram, os dentes foram“arrumados”, as sardas diminuíram consideravelmente e, de forma geral, o rosto parece mais fino e suave. As mudanças nao agradaram os fãs – segundo eles, Anne Shirley é admirada por suas imperfeiçoes e a última coisa que ela precisa é de Photoshop. Com BuzzFeed.

