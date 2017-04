Netflix recruta tradutores para legendar filmes e séries – trabalho em home office

A Netflix está recrutando tradutores do mundo inteiro através de uma nova plataforma online lançada recentemente. A ferramenta chamada Hermes traz perguntas de múltipla escolha que medem a capacidade do tradutor de entender inglês, traduzir expressoes idiomáticas para sua língua de trabalho, identificar erros, linguísticos e técnicos nas legendas, e a habilidade em fazer as legendas propriamente ditas. Quem quiser entrar na seleçao só precisa fazer a inscriçao no site para ter acesso à prova. Para ter chance de trabalhar para a Netflix é preciso ir bem e acertar, no mínimo, 80% da prova. O resultado do teste sai em 10 dias úteis. A empresa paga por tipo e tempo de trabalho, a remuneraçao pode chegar a algumas centenas de dólares, conforme tabela divulgada no fim do ano passado. Com informaçoes da Exame.

O Adoro Home Office é parceiro de conteúdo do Blue Bus.

publicidade publicidade