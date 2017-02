New York Times aborda tema das notícias falsas em nova campanha

O que é verdade num mundo em que todo e qualquer tipo de notícia, verdadeira ou nao, se espalha com a mesma velocidade? O New York Times, no desafio de combater as ‘fake news’ e os ‘fatos alternativos’ e, ao mesmo tempo, reter ou mesmo reconquistar a confiança de seus leitores, recorreu à agência Droga5 para promover o jornalismo de credibilidade. Além de comerciais de TV, outdoors, anúncios impressos e no ambiente digital, o jornal vai veicular um filme de 30 segundos durante o intervalo do Oscar, neste domingo, dia 26 de fevereiro. Será seu 1º comercial de TV, em uma década, com foco na marca. Segundo a publicaçao, a campanha foi criada porque muitas vezes os leitores nao sabem todo o trabalho que envolve fazer jornalismo – ter repórteres em campo, em lugares de difícil acesso, por exemplo, cobrindo temas complexos. Também pode ser vista como uma resposta aos constantes ataques de Donald Trump, que nao cansa de chamar a mídia de mentirosa e culpá-la por toda e qualquer acusaçao dirigida a ele. Veja acima o comercial e abaixo um dos anúncios impressos. Com AdFreak.

A verdade é dura.

A verdade está escondida.

A verdade deve ser perseguida.

A verdade é difícil de ser ouvida.

A verdade raramente é simples.

A verdade nao é tao óbvia.

A verdade é necessária.

A verdade nao pode ser enfeitada.

A verdade nao tem agenda.

A verdade nao pode ser fabricada.

A verdade nao toma partido.

A verdade nao é vermelha ou azul.

A verdade é difícil de aceitar.

A verdade nao poupa.

A verdade é poderosa.

A verdade está sob ataque.

A verdade vale a pena ser defendida.

A verdade exige que se tome uma posiçao.

A verdade é mais importante agora do que nunca.”

publicidade publicidade