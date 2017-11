New York Times cria editoria focada em gênero, com uma mulher no comando

Enquanto denúncias de assédio sexual nao param de aparecer no noticiário, o New York Times criou uma editoria de gênero, com a jornalista Jessica Bennett no comando. Segundo a diretora editorial do New York Times, Jodi Rudoren, essa onda de notícias fez com que o jornal percebesse que a editoria era necessária para conectar as notícias para o leitor. Autora do livro ‘Feminist Fight Club: A Survival Manual for a Sexist Workplace‘ (em traduçao livre, ‘Clube da Luta Feminista: Um Manual de Sobrevivência para um Ambiente de Trabalho Machista‘), Bennett afirmou que seu trabalho nao vai focar apenas em assuntos dos direitos das mulheres, mas também em política nacional, internacional e em saúde, mas sob o foco do gênero. Para ela, a cobertura dos jornais sobre essas notícias precisa ser repensada. Nota do Portal Imprensa.

