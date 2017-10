New York Times pede imparcialidade aos seus repórteres nas redes sociais

O jornal New York Times atualizou suas políticas quanto ao uso de redes sociais por seus empregados, com uma diretriz clara – quer que seus repórteres sejam imparciais. Ao nao seguirem essa regra, segundo o NYT, eles podem prejudicar a reputaçao do jornal, que ficaria mais suscetível a acusaçoes de partidarismo. “Em postagens em redes sociais, nossos jornalistas nao devem expressar opinioes partidárias, promover visoes políticas, apoiar candidatos, fazer comentários ofensivos ou dizer algo que mine a reputaçao jornalística do ‘Times‘”, diz o novo guia de redes sociais para funcionários do jornal. E ele vale para repórteres de todas as editorias, nao apenas para os que cobrem política. Sinal dos tempos de intensa divisao nas redes. Nota do Portal Imprensa.

