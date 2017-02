Nike e as mulheres – igualdade também no esporte

As atletas muçulmanas entram em foco no novo comercial da Nike, que em 2 dias foi assistido mais de 3 milhoes de vezes nas redes sociais. Apesar de ser elogiado por muitos – pela Cruz Vermelha no Iraque, por exemplo -, o filme também vem recebendo críticas por supostamente mostrar uma representaçao equivocada do modo de vida no mundo árabe. A criaçao é da Wieden + Kennedy.

