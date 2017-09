No Dia Mundial Sem Carro, McDonald’s abre o drive-thru para transportes alternativos

Já teve vontade de entrar no drive-thru a pé, de skate, roller ou bicicleta? Hoje é o dia. Nesse Dia Mundial Sem Carro, comemorado todos os anos em 22 de setembro, o McDonald’s vai liberar a pista para os clientes passarem pelo drive-thru com transportes que nao poluem o meio ambiente. “Quem nunca quis passar no drive-thru quando estava sem carro? Entao aproveitamos uma causa nobre ao meio ambiente para matar a vontade de muita gente”, afirma Adriano Alarcon, diretor de criaçao da DM9, responsável pela açao.

