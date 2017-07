No Havaí, nova lei proíbe pedestre de olhar para o celular enqto atravessa a rua

Honolulu, capital do Havaí, é pioneira. Pela 1ª vez, uma grande cidade resolveu proibir pedestres de atravessarem a rua enquanto olham para os celulares. Segundo o jornal The Independent, a lei passará a valer a partir de outubro, e seu objetivo é reduzir as mortes e ferimentos causados por pessoas distraídas ao caminharem. De acordo com o prefeito da cidade americana, Kirk Caldwell, os pedestres de Honolulu estarao sujeitos a multas entre USD 15 e 99 (47 a 310 reais) caso desobedeçam a lei. As variaçoes nos valores se darao de acordo com o número de vezes que a polícia flagar os pedestres olhando para o celular enquanto atravessam. Pessoas que precisarem fazer ligaçoes de emergência, obviamente, ficarao isentas das multas. Será que a moda pega?

