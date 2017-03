No intervalo do jogo do Brasil, açao para encontrar crianças desaparecidas

Acontece nesta 3ª feira, dia 28, a 2ª açao da campanha ‘Perdidos na Multidao’, parceria entre a agência Z+, a Fundaçao para a Infância e Adolescência (FIA) e a Rede Globo que busca ampliar o alcance da busca por crianças desaparecidas. Durante o intervalo do jogo entre Brasil e Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, os ex-atletas Daiane dos Santos, Caio Ribeiro, Cafu e Hortência entram em campo com 30 fotos, no formato de cabeças gigantes, de menores desaparecidos. A estreia de ‘Perdidos na Multidao’ aconteceu em setembro de 2016, durante o intervalo da partida entre Brasil e Colômbia, também pelas eliminatórias. Voluntários levantaram, da arquibancada, cartazes com fotos de menores desaparecidos. Na ocasiao, duas crianças desaparecidas foram encontradas. A agência também desenvolveu o site www.criancasdesaparecidas.com.br com fotos dos menores e suas origens para auxiliar na busca antes e depois das açoes nos eventos esportivos.

