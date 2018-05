No ponto certo – tradiçao, modernidade e o Chef da Seleçao de Portugal na Copa em Moscou

Nao é sempre que se tem a oportunidade de ser servida por um Chef de cozinha escolhido para fazer parte da equipe que irá acompanhar a Seleçao portuguesa de futebol na Copa de Moscou. O nome dele é Flávio Silva e apresentou o seu bacalhau confitado com creme de abóbora, espinafres e ervas frescas num encontro que aconteceu na viagem turística gastronômica de 3 dias oferecida pelo Taste Portugal. Um programa que tem como objetivo promover a gastronomia portuguesa e a internacionalizaçao das empresas nacionais presentes em outros países – Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Canadá e o Brasil (país com 155 restaurantes já certificados) fazem parte dessa lista. Famintos por notícias, tropeçamos em algumas pelo caminho e, para surpresa da maioria dos jornalistas convidados, muitas estavam escondidas nos restaurantes e hotéis, entre as deslumbrantes paisagens, aldeias históricas, cidades e museu (Foz Côa, imperdível!). Foram organizadas provas de vinho, de azeite, queijos e outras delícias da regiao do Alentejo, da regiao da Beira e da regiao do Douro, no norte de Portugal. Com um olho nos copos e outro nos pratos encontrei uma gastronomia que está a se reinventar, sem perder a autenticidade dos seus produtos de origem – como o bacalhau, o presunto, os enchidos, o peixe, o azeite e as ervas aromáticas, para citar só alguns – e o orgulho dos chefes em apresentá-los. Segredos? Têm sim. Sabem unir tradiçao e modernidade, com o tempero certo – a generosidade nas quantidades oferecidas e o respeito pelos séculos de história da culinária portuguesa.

