No Twitter, avatar do Planalto altera slogan da campanha pela reforma da Previdência

“Pro Brasil nao quebrar” – esse é o slogan que o Governo Federal escolheu para a campanha a favor de sua reforma da Previdência. Algo inusitado, no entanto, aconteceu quando a conta do Palácio do Planalto no Twitter atualizou o avatar com imagem da campanha – a plataforma ajustou a imagem de acordo com seu tamanho padrao e, assim, “Pro Brasil nao quebrar” acabou se transformando em “O Brasil nao quer”. O que, ironicamente, enfim representa a vontade da populaçao – em novembro do ano passado, uma pesquisa mostrou que 69% sao contra a reforma da previdência. Outra pesquisa encomendada em janeiro revela que apenas 14% da populaçao brasileira é a favor da reforma. A propósito – a imagem do avatar no Twitter já foi alterada. Via Caneta Desmanipuladora.

