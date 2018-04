No Twitter, Mattel revela sobrenome da Barbie – internet estranha a ‘novidade’

No último dia 10 de abril, os norte-americanos comemoraram o ‘Dia Nacional dos Irmãos’. Em homenagem à data, a Mattel publicou, no perfil do Twitter da Barbie, uma foto da boneca ao lado de suas 3 irmãs. Na imagem, a legenda – “Feliz Dia dos Irmãos, das irmãs Roberts!” Para os tuiteiros foi informaçao demais – muitos nem sabiam que ela tinha irmãs, que dirá que seu sobrenome era ‘Roberts’. A propósito, ‘Barbie’ é apenas um apelido. O nome completo da boneca mais famosa do mundo é Barbara Millicent Roberts. Barbara, nao por acaso, é o nome da filha de Ruth Handler e Elliot Handler, 2 dos fundadores da Mattel. Leia mais no DesignTAXI.

