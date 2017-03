No Twitter, McDonald’s diz q Donald Trump é repugnante e q adoraria ter Obama de volta

Sim, isso de fato aconteceu – em uma de suas contas oficiais no Twitter, a @McDonaldsCorp, o McDonald’s chamou Donald Trump de “presidente repugnante”, disse que “adoraríamos ter Barack Obama de volta” e ainda aproveitou para dizer que Trump tem “maos pequenas” – uma das principais piadas envolvendo o republicano. O tuite inclusive chegou a ser destacado para ficar no topo da página. Mas engana-se quem acha que a mensagem foi uma atitude corajosa – e/ou ousada – da rede de fast-food. Em pouco tempo o tuite já havia sido deletado e a empresa se manifestou dizendo – “O Twitter nos notificou que nossa conta foi comprometida. Nós deletamos o tuite, protegemos nossa conta e agora estamos investigando o que ocorreu.” Há quem suspeite, no entanto, que a mensagem pode ter sido obra de um social media descuidado, que usou a conta do McDonald’s quando na verdade deveria ter usado sua conta pessoal – nao teria sido a 1ª vez… ;-) Com BuzzFeed.

Twitter notified us that our account was compromised. We deleted the tweet, secured our account and are now investigating this.

— McDonald’s (@McDonaldsCorp) 16 de março de 2017