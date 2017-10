Nobel da Paz de 2017 – mais que um prêmio, um sinal de alerta para o mundo

O Prêmio Nobel da Paz de 2017 foi atribuído à Campanha Internacional para a Aboliçao das Armas Nucleares (ICANW). A decisao surge numa altura em que a administraçao norte-americana ameaça rasgar o acordo nuclear com o Irã e enfrenta a ameaça de uma Coreia do Norte nuclear. “Vivemos num mundo onde o risco de serem usadas armas nucleares é muito maior do que em relaçao há muito tempo”, disse o líder do Comitê do Nobel, Berit Reiss-Andersen, ao justificar a escolha. Este prêmio é também “um apelo” para que os países nao signatários do Tratado para a proibiçao de armas nucleares comecem “negociaçoes sérias” para a eliminaçao das “15 mil armas nucleares no mundo”. Lembrar que, em julho, 122 naçoes adotaram um Tratado da ONU para a proibiçao de armas nucleares, mas alguns Estados detentores desse tipo de armamento decidiram ficar de fora, como os Estados Unidos, Rússia, China, Grã Bretanha e França. I can… and you?

publicidade publicidade