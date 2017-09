Nos EUA, estádio inteiro para p/ acenar p/ hospital infantil | assista

Nenhuma criança gostaria de estar internada num hospital, é claro, mas, para amenizar a situaçao das crianças do Iowa Stead Family Children’s Hospital, um time de futebol americano criou uma nova tradiçao. O time em questao é o Iowa Hawkeyes, da liga universitária. Seu estádio fica, por acaso, ao lado do hospital infantil. E, a partir de agora, ao final do 1º quarto de todos os jogos que forem disputados ali, os torcedores devem se virar e acenar para as crianças do hospital. A ideia, bastante curiosa, surgiu no Facebook, sugerida por uma página de torcedores. Porém, já no começo da temporada 2017 do futebol americano universitário, dá pra dizer que ela se tornou um costume. Legal, né? Veja abaixo um vídeo dos torcedores acenando e, em seguida, a visao que as crianças têm do estádio no hospital. Notícia do The Independent.

Iowa's newest tradition involves stopping & waving to the children's hospital next door. Here's what it looks like from their perspective: pic.twitter.com/sJCaeEddyy — ESPN (@espn) 16 de setembro de 2017

New Iowa football tradition – waving to the kids watching the game @UIchildrens after the first quarter. Pretty cool: pic.twitter.com/0DcN4MhSA2 — Michele Steele (@ESPNMichele) 2 de setembro de 2017

