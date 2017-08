Nostálgico, novo celular da Samsung é um ‘flip phone’

Ah, a época dos celulares que abriam e fechavam, os famosos ‘flip phones‘…muitas memórias, certo? A Samsung aparentemente quer surfar na onda da nostalgia com seu novo lançamento, o Leader 8, que tem todos os atrativos de um smartphone, mas que também tem flip. A tela do celular pode ser visualizada em HD tanto com o celular aberto quanto fechado. E, se você prefere usar ele à moda antiga, aberto, há um teclado clássico T9 te esperando dentro do Leader 8. Ele conta também com sensor de digital para desbloqueio e duas câmeras, a de 12 megapixels atrás, e a interna, de 5, para tirar as famosas selfies. Empolgou? Entao aí vem a má notícia, o Leader 8 será lançado apenas na China ;-( Quem sabe mais para a frente, se for bem no mercado de lá…nota do Gizmodo.

