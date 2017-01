Nota fiscal registra desconto para cliente q viu rato no restaurante durante o jantar

Quanto de desconto vale, na sua conta do restaurante, ver um rato durante o jantar? Para uma cliente do Fat’s Asia Bistro, em Folsom, na Califórnia, EUA, a “visao” nada agradável rendeu um desconto de USD 30,95, o equivalente a cerca de R$ 98. Como eles chegaram a esse valor específico? Boa pergunta. O mais engraçado é que o desconto veio especificado na nota fiscal como “Seen rat” (viu rato). A cliente alega que o roedor estava circulando nas proximidades da sua mesa, mas o gerente do estabelecimento acha que seu funcionário foi precipitado ao conceder o desconto sem verificar a alegaçao. Segundo ele, nada do gênero jamais aconteceu nos 14 anos desde que o restaurante está aberto. Inspetores de controle de pestes que estiveram no local nao encontraram nenhum foco de infestaçao. Via Page Not Found.

