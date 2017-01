Notícia de passaralho no Globo – número de demissoes pode chegar a 45

Começou o passaralho de janeiro do Globo, avisa fonte do Blue Bus, informando que o número de demissoes previstas chega a 45. Muitos foram demitidos e alguns pediram para sair. Entre os profissionais que devem sair, segundo os rumores, estao Juliana Graçon (Economia), Eduardo Fradkin (Segundo Caderno) – o único que ainda escrevia sobre ópera e música clássica –, Natalia Castro (Extra), Leonardo Pimentel, Natan Damascento (Bairros), Felipe Barbosa (Esporte), Maria Cristina Valente e as diagramadoras Cristina Fabris e Maroca.

