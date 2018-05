Nova embaixadora da Skol, Anitta participará da criaçao de conteúdo para a marca

A Skol anuncia uma nova parceria com a cantora Anitta – “mas se você acha que Anitta fechou contrato com Skol para rebolar nas propagandas de cerveja, está bem enganado“, avisa. A artista foi escolhida como embaixadora da cerveja, o que significa que, além de estrelar campanhas, também fará parte da criaçao de conteúdo e outras açoes da marca. “Skol quer o que a cantora tem de melhor: sua autenticidade e poder de falar com todos os brasileiros“, informa em press release. Já Anitta se diz empolgada com a parceria – “Skol é uma cerveja conhecida por quebrar padroes, ser inovadora e democrática e eu me identifico muito com isso. Estao sempre nos provocando a sair do quadrado, que é o que eu procuro mostrar com meu trabalho.“

