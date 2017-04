Nova ferramenta do Google promete resolver a vida de quem nao sabe desenhar

Desenhar é, acima de tudo, uma questao de talento. Pensando nos menos “privilegiados”, o Google lançou o ‘AutoDraw’, ferramenta que analisa os seus rabiscos, os compara com desenhos criados por artistas profissionais e basicamente troca um pelo outro. ;-) Digamos, por exemplo, que você tente desenhar uma bicicleta. O Google reconhece os traços e pergunta – “Você quis dizer?” e, logo ao lado, mostra vários desenhos sugerindo uma versao mais precisa do que você quis desenhar. O ‘AutoDraw’ foi anunciado ontem e já está fazendo a alegria da internet. A ferramenta gratuita funciona no celular, no tablet e no computador, e promete tornar a tarefa de desenhar mais rápida e divertida – experimente aqui. Via Fast Company.

publicidade publicidade