Novidade – tremoços gourmets, das tascas portuguesas para o mundo

Você sabe o que é tremoço? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar… Parece até letra de samba mas esse tira-gosto fartamente conhecido nas célebres tascas portuguesas e também nos botecos brasileiros está sendo preparado para receber um toque mais ‘cool’ – o passaporte para começar a frequentar os espaços mais descolados e gourmets locais e internacionais. Ao que tudo indica, já existem interessados no Brasil e na França.

Talvez inspirado nos alimentos populares brasileiros – o açaí e a tapioca – que pegaram a caravela das novidades e atravessaram o Atlântico para descobrir novas terras e novos paladares, o agora chique ‘snack’ passará a ser servido nas variedades tremoço simples, com alho e orégano ou picante e será oferecido numa embalagem de papel, criada de forma a conter, de um lado os tremoços, e do outro as cascas, evitando assim a colocaçao de lixo no chao – “Uma embalagem a pensar no meio ambiente e que é feita em Portugal. Aliás, todos os parceiros deste projeto sao 100% nacionais”, explica ao Jornal Econômico um dos empreendedores dono da ideia. O teste inicial junto aos consumidores será feito ao vivo nos próximos festivais de música, no verao, que vao acontecer pelo país.

Quanto ao açaí e à tapioca, por aqui vao bem, obrigada. O açaí é encontrado nas bancas refrigeradas de alguns supermercados e a “febre brasileira da tapioca”, como dizem alguns, ganhou status de delícia do momento aqui em Lisboa, com lojas e lojinhas espalhadas por shoppings e outros locais da cidade. Doces ou salgadas, tem recheios pra todos os gostos… Beiju!

