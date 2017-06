Novo Airbus da TAP pinta o passado no céu do país

Para celebrar seus 72 anos, a TAP resolveu pintar o seu mais recente aviao, um Airbus A330-300, com as letras e cores do passado – as mesmas que fizeram parte da companhia nos anos 1950, 60 e 70. Com o nome ‘Portugal’, a aeronave fez um desfile retrô, cruzando os céus esta manhã entre a cidade do Porto e Lisboa. Como era de se esperar, um voo mais baixo, para mostrar ao país que está mais do que pronto para conquistar novos passageiros em voos de longo curso. No vídeo, o aviao sendo preparado nos bastidores. No Twitter, a rota do desfile.

