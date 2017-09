Novo meme | Palhaço Pennywise, de ‘It’, dança bem em todos os ritmos

Pennywise, o palhaço de ‘It – A Coisa‘, é um dos seres mais assustadores que já se viu no cinema. Come crianças, tem dentes horríveis e pode se transformar no seu pior pesadelo – além, é claro, de ser um palhaço dançarino. Mas se ele normalmente dança música circense no cinema, na internet, sabe como é, ele é testado em outros ritmos. Um novo perfil no Twitter mostra Pennywise dançando, por exemplo, ‘Take on Me‘, ‘Hey Ya!‘, ‘Shake It Off‘ e até ‘Mambo #5‘, a música que seu criador, o escritor Stephen King, diz querer ouvir caso só pudesse ouvir uma música. Ah, nao pode faltar uma versao de Pennywise dançando ‘Despacito‘, né? ;-) Notícia do A.V. Club.

