‘Novo Mundo’ – novela da Globo coloca smartphone em pleno século XIX

‘Novo Mundo’, novela de época da Globo que vai ao ar às 18:00, pulou quase 200 anos no tempo essa semana. Em capítulo que foi ao ar na 2ª feira, dia 10, o smartphone de Isabelle Drummond, atriz que interpreta uma das protagonistas da trama, apareceu brevemente em cena – confira o vídeo no blog do Mauricio Stycer. Ao que tudo indica, Isabelle estava distraída e nao se deu conta que a gravaçao já tinha começado. Segundo Keila Jimenez, a gafe fez a direçao da novela proibir o elenco de entrar com celular nos estúdios de gravaçao. A medida nao deve agradar os atores, que muitas vezes passam longos períodos no cenário aguardando a gravaçao das cenas.

