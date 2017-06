Nutella cria 7 milhoes de embalagens diferentes – ‘Nutella Unica’

A Nutella já tinha experimentado a personalizaçao de suas embalagens trocando o ‘Nutella’ por palavras, expressoes e nomes de cidades, por exemplo. Dessa vez, a marca da Ferrero decidiu personalizar seus potes através do design. Com a ajuda da Ogilvy & Mather da Itália, desenvolveu dezenas de padroes diferentes que, em milhares de combinaçoes de cores regidas por um algoritmo, resultaram em 7 milhoes de estampas exclusivas. A ediçao limitada foi lançada em fevereiro deste ano, na Itália, e esgotou em 1 mês. Agora, a Nutella planeja implementar o ‘Nutella Unica’ em outros países da Europa, do Oriente Médio e da África. Via DesignTAXI.

