O 1º de maio foi de protestos em diferentes partes do mundo – veja o vídeo

De Santiago, no Chile, a Berlim, na Alemanha, o 1º de maio – Dia do Trabalho em mais de 80 países – reuniu multidoes nas ruas em protestos contra governos e a favor dos direitos trabalhistas. Veja no giro que fez o canal russo RT.

publicidade publicidade