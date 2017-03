O Boticário doa espaços publicitários para movimentos femininos

O que nao falta esta semana sao campanhas e mais campanhas voltadas para o Dia Internacional da Mulher. E para dar voz às mulheres e aos movimentos feministas, O Boticário lançou mao dos seus espaços publicitários para veicular, até domingo, peças dos coletivos ‘Vamos Juntas’, ‘Feminicidade’ e ‘Odara’. A açao, idealizada pela W3haus, vai possibilitar que esses projetos utilizem de posts no Facebook da marca, além de banners em portal de notícias. As peças direcionam para o site

www.boticario.com.br/ semanadamulher, que apresenta cada um desses projetos. O Boticário também promove a hashtag #MeDeixaFalar, encorajando as mulheres a falarem, sentirem-se confortáveis e respaldadas a expor suas ideias e sentimentos.

publicidade publicidade