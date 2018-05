O comercial do McDonald’s que poderia ter saído de um episódio de ‘Black Mirror’

Entre as muitas celebraçoes dos 50 anos do Big Mac está esse comercial da TBWA para a rede de fast-food na Espanha. O vídeo imagina como será o mundo em 2068, quando o mais famoso hambúrguer da rede completará 100 anos. Para o DesignTAXI, o anúncio “é tao sombrio quanto um episódio de Black Mirror” – assista e veja o que acha. Mesmo com todos os avanços tecnológicos previstos para daqui a 50 anos – e as refeiçoes reduzidas a blocos de comida comprimida –, a moral da história é que “muita coisa pode mudar, exceto as coisas que nunca vao mudar”.

