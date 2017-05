‘O Contador Sensível’ é o comercial invejado da semana na Envy Chain

O capítulo 56 da Envy Chain apresenta um comercial tipicamente argentino, com aquele toque de humor super característico dos nossos “hermanos”, que sempre os diferenciou no mundo da publicidade e do cinema. “O Contador Sensível”, invejado criativamente por Nicolás Larroquet e Adrian Rey, da agência Madre (criadores da campanha invejada na semana passada), é um belo exemplo de como inovar numa categoria tao competitiva como a das telecomunicaçoes, com uma ideia fresca e criativa. Quer assistir ao comercial? Aperta o play! ;-)

