O dia em que a Pepsi mudou de nome – a inveja criativa da semana

“É uma campanha que invejamos muito porque é um exemplo do que é ter o termômetro popular em um nível quase obsceno“. Sem dúvida, a campanha invejada da semana no capítulo 67 da Envy Chain também tem o mérito de contar com um anunciante que aceitou o risco de brincar com sua valiosa marca, avaliada em mais de 15 bilhoes de dólares. A inveja criativa desta campanha é dos argentinos Carmelo Maselli e Lucho Sánchez Zinny, Diretores Gerais de Criaçao da Juju. Os 2 foram invejados na semana passada por Anita Ríos, da J. Walter Thompson, pela divertida campanha “E se os psicólogos fossem iguais aos mecânicos?” Quer conhecer a campanha invejada desta semana? Aperta o play! ;-)

