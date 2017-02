“O Fim do Mundo” – grafite em 3D promove série do canal ‘História’

Uma ideia ‘gira’ (super), como se diz por aqui, mas assustadora… Um outdoor grafitado para promover a estreia da série “O Fim do Mundo”, no canal História. No making of, o artista português Sérgio Odeith e sua obra tridimensional exposta na Gare do Oriente, em Lisboa. O efeito em 3D é surpreendente.

