O ‘Google Earth’ das estaçoes de rádio – para ouvir rádios de todo o mundo online

Já conhece o ‘Radio Garden’? Trata-se de um mapa interativo, similar ao Google Earth, que permite que você sintonize estaçoes de rádio de todo o mundo. Basta rotacionar o globo e escolher um lugar qualquer – cada pontinho verde no mapa representa uma rádio. É só clicar e ouvir. :-) Segundo informaçoes da Wikipedia, o ‘Radio Garden’ é um projeto holandês, desenvolvido de 2013 a 2016, pelo Netherlands Institute for Sound and Vision, pela Transnational Radio Knowledge Platform e outras 5 universidades europeias. O serviço, que busca diminuir as fronteiras a partir do rádio, ganhou popularidade em 2016, quando superou a marca de 8 mil estaçoes cadastradas.

