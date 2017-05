O memorando do CEO de agência q nao acredita em equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Muito se fala sobre o desequilíbrio entre trabalho e vida pessoal na publicidade e como esse descompasso tem esgotado os publicitários e até feito muitos deles desistirem da carreira. Notícias como essa, vinda da TBWA\Chiat\Day de Nova Iorque, fazem parecer que uma luz no fim do túnel está mesmo distante. Em memorando enviado à sua equipe na semana passada, o CEO da agência, Rob Schwartz, disse que nunca acreditou “nessa coisa de equilíbrio entre vida e trabalho”, porque “trabalho é vida e vida é trabalho”. Leia na íntegra logo abaixo. A propósito, depois de ler o texto de Schwartz, acesse o AgencySpy e leia os comentários no final da notícia – imperdíveis.

O review criativo foi até tarde na noite passada.

Nao tarde até depois da meia-noite. Ou mesmo depois das 22:00.

Apenas tarde do tipo está muito escuro lá fora.

As equipes criativas tiveram várias ideias.

Algumas delas muito boas.

Jexy e Nuno foram uma dessas equipes com boas ideias.

Eu devo fazer uma observaçao.

Jexy e Nuno sao uma equipe nova aqui em Nova Iorque.

Eles sao na verdade uma equipe antiga de nosso escritório na Cingapura.

Eles fizeram um belo trabalho lá. Eles foram contratados por outra agência. Eles fizeram um trabalho muito bom lá também e entao voltaram para a gente aqui em Nova Iorque.

Vamos voltar para a noite passada.

Jexy e Nuno apresentaram vários trabalhos bacanas para a concorrência na qual estamos trabalhando.

Entao eles tiveram que sair. Planos para o fim de semana. Uma despedida de solteiro em Miami.

E com isso eles deixaram a sala.

Chris Garbutt e o resto de nós ouvimos o restante das ideias dos times restantes. Algumas boas ideias. Outras ruins. Concorrência. Você sabe como é.

Entao algo aconteceu.

Jexy e Nuno voltaram.

‘Nós nao vamos para a despedida de solteiro. Vamos ficar aqui esse fim de semana.’

Chris perguntou por quê.

‘Temos trabalho a fazer.’

Essa é uma decisao que cada um e todos nós precisamos fazer.

Trabalho ou outras coisas?

Eu nunca acreditei nessa coisa de ‘equilíbrio entre vida e trabalho’.

Trabalho é vida. Vida é trabalho, na minha opiniao.

Nós temos muita sorte de trabalhar em um negócio criativo.

Somos pagos para sonhar para os clientes.

Isso leva um pouco de tempo. Às vezes, tempo nos fins de semana.

Nao estou dizendo que você deve trabalhar todo fim de semana.

Ou perder o aniversário da sua filha de 7 anos.

Ou o de 70 anos do seu avô.

O que eu estou dizendo é que, às vezes, você precisa perder uma despedida de solteiro ou uma festa num barco ou outro tipo de festa.

No fim das contas você nao vai perder muita coisa.

Mas você pode ganhar uma grande ideia. Uma ideia que transforma uma marca.

Uma ideia que muda o mundo. Uma ideia que deixa uma marca na sua carreira.

Entao obrigado Jexy e Nuno.

Obrigado por lembrarem a todos nós porque aparecemos nesse lugar todo dia – incluindo, às vezes, no sábado e no domingo.”