O mesmo vestido usado por 7 celebridades na mesma semana – causa nobre

Com a chegada do outono, a Santa Casa de Misericórdia de Sao Paulo teve uma queda de 35% nas doaçoes de sangue. Para sensibilizar a populaçao e mudar este cenário, a Y&R criou uma campanha que contou com 1 vestido e a participaçao de 7 personalidades, influenciadoras dentro e fora da internet – Mariana Rios, Fernanda Souza, Thaila Ayala, Sabrina Sato, Vera Viel, Ana Paula Siebert e Fabiana Justus. Todas elas usaram, na mesma semana, o mesmo vestido vermelho, e postaram fotos em suas redes sociais. O fato chamou a atençao de seus fãs e dos veículos de mídia. Ao final, todas revelaram a causa nobre – “Nao foi por acaso. Nós 7 usamos o mesmo vestido para chamar atençao para uma coisa importante: uma mesma doaçao de sangue pode salvar aproximadamente 7 vidas. Faça sua parte. Doe sangue.” O modelo do vestido usado na campanha, criado pela Pop Up Store, será produzido em larga escala, e todo o lucro das vendas será repassado para a Santa Casa de Misericórdia de Sao Paulo.

