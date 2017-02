O passarinho da MTV e o apito do Fabio Fernandes – a Envy Chain está de volta

Depois do sucesso do ano passado, a Envy Chain está de volta com sua 2ª temporada. Toda as semanas, publicitários e diretores de cena do mundo todo vao continuar revelando sua inveja criativa, incorporando novos elos na corrente da inveja. Neste capítulo 46, o 1º da nova temporada, Bruno Oppido, um dos criativos responsáveis pelo comercial ‘Alma’, da F/Nazca Saatchi & Saatchi, indicado no ano passado pelo argentino Ariel Serkin, revela o trabalho que gostaria de ter feito. De lambuja, conta uma divertida historinha sobre os bastidores da agência que tem como protagonista seu grande líder Fabio Fernandes. Quer conhecer essa história e a campanha invejada pelo Oppido? Aperta o play! ;-)

