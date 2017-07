“O quadro mais triste do mundo” é a inveja criativa da semana na Envy Chain

“Sempre que vou fazer um comercial ou algum filme de humor, assisto de novo essa campanha“. A frase é de Fernando Sanches, Diretor de Cena brasileiro invejado na semana passada na Envy Chain pelo criativo argentino Ariel Serkin, por seu trabalho ‘Xixi no Banho’. Protagonista do capítulo 62 da corrente da inveja criativa, Fernado revela sua admiraçao por um trabalho que já apareceu na Envy Chain. Está entre os preferidos dos profissionais da publicidade ibero-americana. É a inveja criativa colocando em evidência os melhores trabalhos da regiao e do mundo. Quer saber qual é a campanha invejada da semana? Aperta o play!

