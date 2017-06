‘O rei está nu!’ Michel Temer na capa da ediçao de maio da revista Piauí

Na capa de sua ediçao de janeiro, a revista Piauí resumiu a situaçao política brasileira mostrando Temer e Cunha se beijando. Agora, na ediçao de maio, coloca na capa Michel Temer nu, com uma coroa na cabeça. A imagem é uma referência ao conto de fadas ‘A roupa nova do imperador’, do dinamarquês Hans Christian Andersen, que conta a história de um rei que andava pelado pelas ruas, mas, como era muito poderoso, ninguém tinha coragem de falar nada – todos fingiam enxergar roupas de luxo cobertas de ouro e pedras preciosas. Leia abaixo o resumo do conto conforme a Wikipedia.

Um bandido, se fazendo passar por um alfaiate de terras distantes, diz a um determinado rei que poderia fazer uma roupa muito bonita e cara, mas que apenas as pessoas mais inteligentes e astutas poderiam vê-la. O rei, muito vaidoso, gostou da proposta e pediu ao bandido que fizesse uma roupa dessas para ele. O bandido recebeu vários baús cheios de riquezas, rolos de linha de ouro, seda e outros materiais raros e exóticos, exigidos por ele para a confecçao das roupas. Ele guardou todos os tesouros e ficou em seu tear, fingindo tecer fios invisíveis, que todas as pessoas alegavam ver, para nao parecerem estúpidas. Até que um dia, o rei se cansou de esperar, e ele e seus ministros quiseram ver o progresso do suposto ‘alfaiate’. Quando o falso tecelao mostrou a mesa de trabalho vazia, o rei exclamou: ‘Que lindas vestes! Fizeste um trabalho magnífico!’, embora nao visse nada além de uma simples mesa, pois dizer que nada via seria admitir na frente de seus súditos que nao tinha a capacidade necessária para ser rei. Os nobres ao redor soltaram falsos suspiros de admiraçao pelo trabalho do bandido, nenhum deles querendo que achassem que era incompetente ou incapaz. O bandido garantiu que as roupas logo estariam completas, e o rei resolveu marcar uma grande parada na cidade para que ele exibisse as vestes especiais. A única pessoa a desmascarar a farsa foi uma criança: ‘O rei está nu!’. O grito é absorvido por todos, o rei se encolhe, suspeitando que a afirmação é verdadeira, mas se mantém orgulhosamente e continua a procissao.”

