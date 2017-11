O Shazam dos designers – esse app identifica mais de 100 mil fontes

O ‘WhatTheFont’ é uma espécie de Shazam das fontes – basta tirar uma foto da fonte que vc quer identificar que ele faz o serviço instantaneamente. O aplicativo consegue reconhecer cerca de 130 mil fontes com a ajuda de aprendizado de máquina (machine learning). Também é capaz de checar múltiplas fontes em uma mesma imagem, avisa o The Next Web. A ideia nao é nova – sites como Matcherator e WhatFontIs já fazem a mesma coisa, mas aparentemente essa é a 1ª vez que a funcionalidade está disponível em um app.

publicidade publicidade